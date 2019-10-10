جامعة أم القرى تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لـ #الوظائف الإدارية والفنية

المواطن - الرياض

صادق مدير جامعة أم القرى، رئيس اللجنة الإشرافية للمسابقات الوظيفية، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، على محاضر اللجنة التنفيذية للمسابقات الوظيفية الإدارية والفنية، بمقر الجامعة الرئيسي بمكة المكرمة، وفروعها بمحافظات الليث والقنفذة، وذلك على سلم رواتب الموظفين العام، والتي سبق الإعلان عنها.

وأوضح وكيل الجامعة، الأستاذ الدكتور فريد بن علي الغامدي، أنه قد تم ترشيح الاحتياطيين كمرشحين أساسيين على الوظائف الشاغرة، وعددهم (8) مرشحين، من المواطنين والمواطنات المتقدمين على الوظائف الإدارية والفنية.

وأكد أن على جميع المرشحين والمرشحات اصطحاب أصل المؤهل العلمي مع نسخة منه للمطابقة، وكذلك أصل بطاقة الأحوال المدنية مع صورة منها للمطابقة، وصورتين شخصيتين “6*4” (للعنصر الرجالي)، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 14-02-1441هـ لمدة أسبوعين، بقسم التوظيف الإداري والفني في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بمقر الجامعة بالعابدية، بالنسبة للمرشحين من العنصر الرجالي، وفرع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بشطر الطالبات بمقر عمادة الدراسات الجامعية بالزاهر بالنسبة للعنصر النسائي، مؤكدًا على أنه في حالة عدم مراجعة المرشح، خلال الفترة الموضحة أعلاه، سيتم إلغاء ترشيحه، متمنيًا التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات، وأن يكونوا على قدر التطلعات والآمال المنعقدة عليهم.

وتقدم الغامدي بالشكر إلى معالي مدير الجامعة على دعمه غير المحدود لأعمال العمادة في جميع مهامها المنوطة بها، كما وجّه شكره لجميع اللجان؛ رؤساء وأعضاءً، الذين عملوا بكل كفاءة لإنجاز هذه المسابقة حتى إعلان نتائجها.

• أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف الإدارية والفنية

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