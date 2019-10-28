جامعة الملك سعود توافق على طباعة ونشر كتاب تغيير الحمض النووي للتعليم

جامعة الملك سعود توافق على طباعة ونشر كتاب تغيير الحمض النووي للتعليم

2019/10/28
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

وافقت جامعة الملك سعود على طباعة ونشر مشروع الترجمة العربية “الجامعة الابتكارية.. تغيير الحمض النووي للتعليم العالي من الداخل”، الذي ترجمه الدكتور عبدالرحمن محمد علي الحبيب عضو هيئة التدريس في قسم الإدارة التربوية بكلية التربية؛ ليكون مرجعًا علميًّا، وذلك بناءً على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

وأكد المجلس العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أنه بناءً على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قرر المجلس الموافقة على طباعة ونشر الكتاب.

ويقدم المرجع طرقًا جديدة للمضي قدمًا للتعامل مع المناهج الدراسية، وتوظيف التقنية، وقضايا أعضاء هيئة التدريس ونماذج التعلم، والتسجيل، ومعدلات التخرج، ومجموعة كبيرة من القضايا الملحة الأخرى في التعليم العالي.


هل قرأت هذا ؟
  • هذه خطة التعليم العالي لتمكين المرأة
    •
  • هيئة الشورى تحيل عدة موضوعات على جدول أعمال المجلس هذه أبرزها
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :