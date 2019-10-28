جامعة الملك سعود توافق على طباعة ونشر كتاب تغيير الحمض النووي للتعليم

المواطن - الرياض

وافقت جامعة الملك سعود على طباعة ونشر مشروع الترجمة العربية “الجامعة الابتكارية.. تغيير الحمض النووي للتعليم العالي من الداخل”، الذي ترجمه الدكتور عبدالرحمن محمد علي الحبيب عضو هيئة التدريس في قسم الإدارة التربوية بكلية التربية؛ ليكون مرجعًا علميًّا، وذلك بناءً على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

وأكد المجلس العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أنه بناءً على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات قرر المجلس الموافقة على طباعة ونشر الكتاب.

ويقدم المرجع طرقًا جديدة للمضي قدمًا للتعامل مع المناهج الدراسية، وتوظيف التقنية، وقضايا أعضاء هيئة التدريس ونماذج التعلم، والتسجيل، ومعدلات التخرج، ومجموعة كبيرة من القضايا الملحة الأخرى في التعليم العالي.