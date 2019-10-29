جامعة جازان تعلن النتائج النهائية للتوظيف على برنامج التشغيل الطبي

المواطن - جازان

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بجامعة جازان عن النتائج النهائية للتوظيف على برنامج التشغيل الطبي المباشر للمستشفى الجامعي.

وترغب من جميع المرشحين المدونة أسماؤهم بالقائمة مراجعة الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بمقرها بالمدينة الجامعية شمال البرج الإداري وتقديم المستندات الأصلية للمطابقة في موعد أقصاه 3 /3 /1441 الموافق 31 /10 /2019م، ليتم استكمال اللازم.

ونشرت الجامعة أسماء المرشحين نهائياً على وظائف التشغيل الطبي المباشر في المستشفى الجامعي من خلال الرابط التالي (هنا).