جامعة جدة تكشف ملابسات وفاة طالبة داخل دورة المياه

المواطن - جدة

نعت جامعة جدة، مساء أمس الأربعاء، إحدى طالباتها، والتي وجدت أمس متوفاة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيسي بالفيصلية.

وأوضحت جامعة جدة، في بيان لها، أنه تبين فيما بعدُ من تقارير الجهات الأمنية أنها قامت بإيذاء نفسها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة، عبدالمجيد الغامدي، في بيان بهذا الشأن، أن الجهات المختصة بالجامعة قامت باستدعاء الجهات الأمنية والإسعافية مباشرة والتي باشرت الحالة فورًا، كما تم استدعاء أسرتها.

وأضاف أن مدير الجامعة وجه الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة والمتابعة مع الجهات الأمنية.