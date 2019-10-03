جدل حول قرار المسابقات بتأجيل مباراة النصر والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتأجيل مباراة النصر والفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة حالة من الجدل، خاصة أن مسؤولي عنابي سدير لم يوافقوا على هذا القرار.

تأجيل مباراة النصر والفيصلي

وكان مقررًا إقامة مباراة النصر والفيصلي، يوم السبت الموافق 5 من أكتوبر، قبل أن تتخذ لجنة المسابقات قرارًا بتأجيلها، وإقامتها يوم 6 من شهر نوفمبر المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، نظرًا لانشغال إستاد الملك فهد الدولي بموسم الرياض.

حلول بديلة

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود على هذا القرار قائلًا: “من حق الفيصلي أن يستغل ظروف منافسة النصر ويطلب لعب المباراة في وقتها دون الموافقة على تأجيلها.. ونقلها للمجمعة كان حلًا مناسبًا”.

وأيد الناقد الرياضي أحمد العقيل رأي أباعود، وقال: “لعب مباراة النصر والفيصلي على ملعب نادي النصر أو ملعب نادي الشباب أو ملعب الجامعة أو نقلها إلى المجمعة حلول أفضل من التأجيل”.

وتابع العقيل خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “لجنة المسابقات لم تحاول لعب مباراة النصر والفيصلي على ملعب آخر في الرياض .. وحاولت نقل المباراة إلى المجمعة فقط”.

الفيصلي يرفض التأجيل

وسبق أن صرح رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج بأن الإدارة تفاجأت بهذا القرار، وقال: “تفاجأنا بقرار التأجيل والذي ذكرت لجنة المسابقات أنه خارج عن إرادتها، وكنا نتمنى البحث عن حلول قبل اتخاذ قرار التأجيل”.

وشدد على أن لجنة المسابقات لم تأخذ رأي الفيصلي قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكدًا أن هناك بدائل مثل اللعب في ملاعب أندية الشباب أو النصر أو الهلال، خاصة أن تأجيل مباراة النصر يضر فريقه.