جدل حول مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

أثار المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي، فابيو باراتيسي، الجدل حول مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا مع الفريق الأول لكرة القدم بالبيانكونيري.

وتحدث باراتيسي عن مستقبل النجم الأرجنتيني قائلًا: “ديبالا .. علينا أن نكون منتبهين للفرص الواردة والصادرة أمامنا، وأن نكون حذرين ونجري التقييمات الصحيحة، وهذا ينطبق على ديبالا واللاعبين الآخرين”.

وأضاف خلال تصريحاته لموقع “كالتشيو ميركاتو”: “مستوى فريقنا قد نما، وبشكل عام، هناك عدد قليل من اللاعبين في العالم الذين بإمكانهم اللعب داخل جدران يوفنتوس، حتى الإيطاليين”.

وكان ديبالا قريبًا من الرحيل عن يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه أصر على البقاء وإثبات جدارته بالمشاركة في تشكيلة يوفنتوس الأساسية.

ولعب ديبالا 9 مباريات مع يوفنتوس في جميع البطولات هذا الموسم، بينها 5 مواجهات كلاعب أساسي، لينجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهما خلال 434 دقيقة لعب فقط.