جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان .. #الاتحاد يتراجع والشباب الوصيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت، مساء أمس الأحد، منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وواصل الهلال تصدر جدول ترتيب المسابقة رغم خسارته أمام النصر، فيما تراجع الاتحاد بعد هزيمته ضد أبها.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ19 نقطة، وخطف الشباب الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة عقب الفوز على الوحدة، فيما حل فرسان مكة ثالثًا بنفس عدد النقاط.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رابعًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع النصر والفيصلي، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم صاحب المركز السابع.

وتواجد أبها في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون، ثم الاتفاق برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الاتحاد والفيحاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ8 نقاط، وبفارق نقطة عن العدالة، ثم الفتح برصيد 4 نقاط، ويتذيل ضمك الترتيب بعدد النقاط ذاته.