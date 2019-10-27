جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان .. #الاتحاد يتراجع والشباب الوصيف
بعد نهاية منافسات الجولة الثامنة

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان .. #الاتحاد يتراجع والشباب الوصيف

2019/10/28
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

انتهت، مساء أمس الأحد، منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وواصل الهلال تصدر جدول ترتيب المسابقة رغم خسارته أمام النصر، فيما تراجع الاتحاد بعد هزيمته ضد أبها.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ19 نقطة، وخطف الشباب الوصافة بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة عقب الفوز على الوحدة، فيما حل فرسان مكة ثالثًا بنفس عدد النقاط.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رابعًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع النصر والفيصلي، وبفارق نقطة واحدة عن الحزم صاحب المركز السابع.

وتواجد أبها في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون، ثم الاتفاق برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الاتحاد والفيحاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ8 نقاط، وبفارق نقطة عن العدالة، ثم الفتح برصيد 4 نقاط، ويتذيل ضمك الترتيب بعدد النقاط ذاته.


هل قرأت هذا ؟
  • دوري محمد بن سلمان .. الفوز شعار الجولة الثامنة
    •
  • النصر يقلبها ويسقط الهلال في دوري محمد بن سلمان
    •
  • #الاتحاد يسقط بثنائية ضد #أبها في دوري محمد بن سلمان
    •
  • #أبها يتقدم على #الاتحاد في الشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :