جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان .. #الهلال يتصدر والوحدة الوصيف

المواطن - مروة نبيل

انتهت منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تصدر جدول ترتيب المسابقة.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الوحدة الوصيف، ثم النادي الأهلي برصيد 14 نقطة بالتساوي مع الفيصلي الذي يملك مباراة مؤجلة ضد النصر.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خامسًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر، ثم الحزم برصيد 10 نقاط، يليه الاتحاد بـ9 نقاط.

وتواجد أبها في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطة عن العدالة والتعاون، ثم الاتفاق برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الفيحاء.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ5 نقاط، يليه الفتح برصيد 4 نقاط، ويتذيل ضمك الترتيب بعدد النقاط ذاته.