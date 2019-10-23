جروس: قادرون على فعل كل شيء

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه سيقاتل ويبذل جهدًا كبيرًا ليقدم أفضل ما لديه مع الراقي بالمرحلة المقبلة.

وتحدث كريستيان جروس قائلًا: أنا موجود معكم حاليًّا من أجل تحقيق إنجاز، ولها سنعمل سويًّا على إظهار كل إمكاناتنا وقدراتنا الفنية.

وأضاف مدرب الأهلي الجديد: سنبذل أقصى جهد لنا، ونحن قادرون على فعل كل شيء.

ووصل المدرب السويسري كريستيان جروس إلى جدة، أمس الثلاثاء، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشر حساب النادي الأهلي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول جروس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وسط حضور عدد من الجماهير، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

وتواجد برفقة المدرب السويسري جروس في المطار، اثنان من الجهاز الفني المساعد الفرنسي شيخ بوزيان والإنجليزي كونلي أودي، بالإضافة إلى المنسق الإداري محمد بارباع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الحزم، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.