جروس هدفه تكريس العقدة في مباراة الأهلي والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إلى تكريس العقدة في مباراة الأهلي والاتحاد ومنع العميد من تحقيق الفوز، وذلك خلال لقاء الفريقين في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد، كان الأهلي تعرض للخسارة من نادي الحزم في الجولة الثامنة بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم السبت الماضي، بينما خسر الاتحاد من نادي أبها الأحد الماضي في الدوري.

ولن يقبل المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي بأي نتيجة إلا الفوز، خاصة أن تكريس العقدة بعدم السماح للعميد بالفوز في مباراة الأهلي والاتحاد خلال لقاءات الدوري سيكون هدفه الأول.

ومنذ عام 2012، لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز في مباراة الأهلي والاتحاد بالدوري، أي أن العميد يحاول فك عقدة استمرت معه لمدة سبع سنوات.

وستنطلق مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وكان الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر أعلن عن جاهزية ملعب الجوهرة المشعة لـ مباراة الأهلي والاتحاد.

ويدخل الفريقان مباراة الأهلي والاتحاد بهدف تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع نتائج الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسارتهما في الجولة الماضية أمام الحزم وأبها.

وقبل مباراة الأهلي والاتحاد الليلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 بـ9 نقاط.

وكانت مباراة الأهلي والاتحاد الأخيرة في الدوري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل رومارينيو للعميد وتعادل السوري عمر السومة للراقي بضربة مقصية جميلة في اللقاء الذي أُقيم في الأول من مارس الماضي.