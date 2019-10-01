جسدت المحبة والولاء.. وجوه الأبطال تُشكل صورة الملك سلمان

جسدت المحبة والولاء.. وجوه الأبطال تُشكل صورة الملك سلمان

2019/10/01
الساعة 8:39 مساءً
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المواطن - الرياض

سطر أيتام جمعية إخاء، ومسني مكة، وأبطال الرياضات من ذوي الإعاقة، وأبناء شهداء الواجب، قصة حب أخرجها للملأ أبطال فريق صناع السعادة التطوعي، عبروا خلالها عن ولائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتأتي القصة بمناسبة اليوم الوطني الـ89، فيما كان بطلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم، وقائد العزم والعزيمة، ليجسدوا أسمى معاني الحب، ويترجموا أعلى درجات الوفاء لوطنٍ في ذكرى توحيده، بتشكيل صورة للملك سلمان، رسموها بقلوبهم لتخرج ملامح القائد الذي أحبوه فبادلهم الحب.

وضربت الصورة أروع الأمثلة في الفرح للوطن، والاعتزاز بقيادته، حتى بدت وكأنها تتحدث عن مشاعر راسميها التي لا تعرف الزيف ولا الكذب.


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