جعجع: حزب الله يتحمل مسؤولية الأوضاع وفرقاء السلطة ميؤوس منهم

المواطن - متابعة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن ما يحدث في لبنان ثورة شعبية حقيقية، موضحًا أن فرقاء السلطة في لبنان ميؤوس منهم ولا يناسبهم قيام الدولة.

وأضاف جعجع، خلال تصريحات إلى قناة العربية، أن موقف القوات اللبنانية يقوم على التنسيق مع الحريري للتوصل إلى حكومة تكنوقراط، وأن حزب الله متخوف جدًّا وقسم من قاعدته خرج عليه.

وقال: أي تغيير جذري في لبنان يبدأ بتشكيل حكومة جديدة، والمشكلة ليست في النظام السياسي اللبناني بل بالأكثرية الحاكمة، واستقالة رئيس الجمهورية اللبنانية ستتسبب بتعقيدات في الوقت الحاضر.

وتابع جعجع: حزب الله يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان.

وفي وقت سابق، أمهل رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الأطراف السياسية في بلاده 72 ساعة لحل الأزمة ونيل رضا الشارع بعد تظاهرات شهدتها البلاد.

وتحدى الحريري من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة، مشددًا على أن الانتظار لم يعد خيارًا ومن يملك الحل للأزمة عليه أن يتقدم.