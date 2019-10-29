جعجع لـ الحريري : حسنًا فعلت وحركة التغيير: استقالة أنقذت لبنان

المواطن - متابعة

أعلن حزب حركة التغيير في لبنان أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه أنقذ لبنان من الانزلاق الخطير.

من جانبه دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلين عن الأحزاب السياسية.

وقال جعجع: حسنًا فعل الحريري بتقديم استقالته تجاوبًا مع المطلب الشعبي العارم.

من جانبه دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط للحوار والهدوء بعد استقالة الحريري.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقدم باستقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا ثم غادر القصر في وقت وجيز.

وفي كلمة وجهها إلى الشعب اللبناني قال الحريري إنه تقدم باستقالته تلبية لمطالب جموع كبيرة من الشعب اللبناني.

وقال الحريري مخاطبًا الشركاء في الحياة السياسية مسؤوليتنا اليوم هي كيف نحمي لبنان وننهض بالاقتصاد فهناك فرصة جدية يجب ألا تضيع وأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين والمناصب “بتروح وبتيجي والمهم كرامة وسلامة البلد” و”ما في حدا أكبر من بلده”.