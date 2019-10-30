جماهير #الاتحاد كافأت وعاقبت سييرا

المواطن - محمد سمعه

تنفست جماهير نادي الاتحاد الصعداء، وذلك بعدما اتخذ مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بإقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول عقب الخسارة من نادي الوحدة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي هذا السياق قال سعيد الودعاني لاعب الاتحاد السابق إن جماهير العميد هي من أعادت سييرا لتدريب الفريق الأول بعد النجاحات التي حققها في فترته الأولى.

وأضاف بأن تلك كانت مكافأة جماهير العميد ولكن عقابها كان شديدًا في المرة الثانية بمطالبة إدارة الاتحاد بإقالته بسبب سوء النتائج وقد كان.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد تعيين المدرب الوطني محمد العبدلي بشكل مؤقت لتدريب الفريق الأول حتى التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وكانت إدارة الاتحاد نفت اهتمامهما بالتعاقد مع الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لـ الأهلي المصري.

وستُقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستنقل قناتا KSA SPORTS 1 HD و KSA SPORTS HD 2 مباراة الأهلي والاتحاد.

وقبل مواجهة الأهلي، يحتل نادي الاتحاد حاليًا المركز الحادي عشر برصيد تسع نقاط.