جماهير الهلال والنصر ترفع شعار تجمعنا ما تفرقنا

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة، حرصت بعض جماهير الهلال والنصر على الذهاب سويًا إلى ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، لمتابعة ديربي الرياض اليوم.

ونشر حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الهلال والنصر وهم يلتقطون الصور التذكارية سويًا، وعلق قائلًا: “في طريقهم إلى الملعب.. وشعارهم تجمعنا ما تفرقنا”.

ويلعب الهلال والنصر بعد قليل على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.