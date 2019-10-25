جماهير Manchester united تختار صفقة نارية لناديها

المواطن - محمد سمعه

لا تزال جماهير Manchester united الإنجليزي تأمل من إدارة ناديها التحرك والتعاقد مع مهاجم قوي يُعوض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انضم لنادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2019.

وذكر موقع Manchester Evening News البريطاني أن جماهير Manchester united تُطالب إدارة ناديها بالتحرك والتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي المتألق في الفترة الأخيرة مع النيراتزوري.

وكان لاوتارو مارتينيز نجح في الفترة الأخيرة في إحراز أربعة أهداف خلال ثماني مباريات في الدوري الإيطالي، كما سجل هدفين خلال ثلاث مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعل جماهير Manchester united تهتم اهتمامًا كبيرًا بقدوم اللاعب الأرجنتيني لصفوف ناديها.

ويحاول المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير التعاقد مع أقوى الصفقات لنادي Manchester united، وذلك من أجل تحسين النتائج خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها Manchester united بالفترة الأخيرة.

ولم ينجح اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب Manchester united في تعويض رحيل كل من روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز، حيث بات سولشاير، مُطالبًا بالتحرك والتعاقد مع مهاجم آخر ذو قدرة تهديفية كبيرة من أجل المباريات المقبلة في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وكان نادي Manchester united نجح أمس الخميس في الفوز على بارتيزان بلجراد الصربي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بهدف دون رد.

وبدأت مباراة بارتيزان بلجراد ضد Manchester united بشكل سريع، وسيطر الفريق الصربي على الدقائق الأولى، ولكنه لم يُشكل خطورة حقيقية على المرمى، وكانت أول محاولة للشياطين الحمر في الدقيقة 14 من رأسية ماكتوميناي التي مرت بعيدًا.

ومرر لينجارد الكرة بشكل جيد للاعب ماكتوميناي في الدقيقة 22، ولكن ذهبت تسديدته بعيدًا، وتبادل الفريقان السيطرة على أحداث مباراة بارتيزان بلجراد ضد Manchester united الإنجليزي.

وكاد لينجارد أن يهز الشباك في الدقيقة 37 لصالح Manchester united، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، ورد الفريق الصربي بعد 3 دقائق بهجمة سريعة، ولكن اصطدمت التسديدة بالقائم الأيسر، وحصل الشياطين الحمر على ركلة جزاء بعد عرقلة ويليامز في الدقيقة 43.

وسدد أنتوني مارسيال ركلة الجزاء بنجاح، لينتهي الشوط الأول من مباراة بارتيزان بلجراد ضد Manchester united بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.

ولم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الثاني، ليفوز Manchester united بهدف دون رد.