جمعية إعلاميون توقع مذكرة تعاون مع كليات الريان

جمعية إعلاميون توقع مذكرة تعاون مع كليات الريان

2019/10/01
الساعة 7:10 مساءً
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المواطن - حسن عسيري - الرياض

وقعت جمعية إعلاميون وكليات الريان الأهلية بالمدينة المنورة مذكرة تعاون أكاديمي وإعلامي، يتشاركان فيها استراتيجيًا لخدمة أبناء المدينة المنورة وخاصة الإعلاميين.

ومثل الجمعية في التوقيع سعادة رئيس مجلس إدارتها، سعود بن فالح الغربي، ومثل الكليات الدكتور مصطفى الحلبي المشرف العام على الكليات.

واعتبر الغربي أن هذه الاتفاقية تفتح مجالًا أوسع للشراكة مع القطاع الأهلي وتؤسس لعمل إعلامي محترف في تطوير الأدوات الإعلامية لدى المهتمين من أبناء الكليات، وتمكين الإعلاميين من الاستفادة من مرافق الكليات ودعمها اللوجستي.

ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية، شكره وتقديره إلى رجل الأعمال الشيخ عبدالغني حسين رئيس مجموعة عبدالغني حسين التجارية والمالك لكليات الريان، لاهتمامه وحرصه على دعم الإعلام والإعلاميين وكل ما يخدم منطقة المدينة المنورة والوطن ككل.

من جهته، أشاد الشيخ عبدالغني حسين، بما تقوم به جمعية إعلاميون من نشاط إعلامي واجتماعي شمل مناطق عدة على مستوى المملكة، وأنهم سعداء كون كلياتهم التعليمية توقع معهم في المدينة المنورة كأول اتفاقية، مؤملًا أن يتبعها اتفاقية تخدم المنطقة.

كما نوه بالدور الذي تضطلع به الجمعية في ظل نهضة المملكة إعلاميًا لإبراز منجزات الوطن سواء في الجانب التجاري أو الحكومي، متمنيًا أن تطور هذه الاتفاقية إلى شراكة كاملة في العديد من المجالات التنموية.

وتتضمن الاتفاقية نشر ثقافة التعليم الأكاديمي إعلاميًا وتعزيز دور الإعلام في إبراز النهضة التعليمية في المملكة، واستثمار الخبرات الإعلامية لدى أعضاء الجمعية لتقديم الاستشارات المتخصصة وفق حاجة الكليات، إضافة إلى تنظيم وإقامة أنشطة إعلامية وتنفيذ دورات متخصصة في الإعلام وتنظيم المؤتمرات والمعارض والندوات.

 


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