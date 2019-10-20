جمل تكتيكية تُجهز الهلال لمباراة السد

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم، مرانه الرئيسي لمباراته ضد السد القطري، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وطبق المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو العديد من الجمل التكتيكية والفنية خلال مران الهلال الجماعي اليوم، وفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعي، مشاركة الثنائي محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو ليتأكد جاهزيتهما لمباراة السد القطري.

وأجرى حارس المرمى عبدالله المعيوف فحصًا طبيًّا، للاطمئنان عن سير برنامجه، فيما غاب محمد جحفلي عن مران الهلال الجماعي اليوم، بعد تعرضه لإنفلونزا.

ويواجه الهلال نظيره السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال والسد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.