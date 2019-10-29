جنة تنير منزل حسن مشهور

جنة تنير منزل حسن مشهور

2019/10/29
الساعة 10:46 صباحًا
- ‎فيالمجتمع, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- جازان

رُزق حسن بن علي مشهور، أحد منسوبي مركز الرعاية الأولية الصحية بالجرادية بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها “جنة”، لتنضم إلى أشقائها فجر، وثنيان، وسما.

المواطن” تبارك لحسن، وتتمنى أن تكون جنة قرة عين لوالديها.

 


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