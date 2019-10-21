جوارديولا على رادار ميلان

جوارديولا على رادار ميلان

2019/10/21
الساعة 4:53 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويعاني ميلان حاليًا من النتائج السلبية في الدوري الإيطالي، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي، وسينتهي عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي في عام 2021، لكن إدارة مان سيتي تُقاتل حاليًا، وذلك من أجل تجديد العقد له خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب ستيفانو بيولي سبق له تدريب نادي إنتر ميلان وفيورنتينا قبل توليه مسؤولية تدريب ميلان في الفترة الحالية.

من ناحية أخرى، أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه ليس مستعدًا في الفترة الحالية للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات جوارديولا الذي قال: الناس يتحدثون عن ضرورة فوز مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا وأنا أقول إن الفريق ليس مستعدًا في الفترة الحالية للتتويج بلقب دوري الأبطال.

وتابع جوارديولا: لا يزال أمامنا عمل من أجل الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء.

وسبق لبيب جوارديولا اللعب في إيطاليا مع ناديي روما وبريشيا، لكنه لم يُدرب أي ناد إيطالي من قبل.


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