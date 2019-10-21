جوارديولا: مانشستر سيتي غير مستعد للتتويج بـ دوري أبطال أوروبا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه ليس مستعدًا في الفترة الحالية للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات جوارديولا الذي قال: الناس يتحدثون عن ضرورة فوز مانشستر سيتي بـ دوري أبطال أوروبا وأنا أقول إن الفريق ليس مستعدًا في الفترة الحالية للتتويج بلقب دوري الأبطال.

وتابع جوارديولا: لا يزال أمامنا عمل من أجل الاستمرار في تطوير وتحسين الأداء.

من ناحية أخرى، نجح فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق فوز مهم السبت على حساب فريق كريستال بالاس بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسعى مانشستر سيتي للرد وتحقيق الفوز على كريستال بالاس، وذلك بعد أن خسر من وولفرهامبتون في الجولة الثامنة بثنائية دون رد.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مان سيتي، وذلك في محاولة منهم لإحراز الهدف الأول.

وبعد محاولات عديدة، تمكن لاعبو مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي جابرييل خيسوس في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق نجح الإسباني دافيد سيلفا في إحراز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في شباك كريستال بالاس بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من لقاء مانشستر سيتي وكريستال بالاس بتقدم مان سيتي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، لم ينجح السيتي في إضافة أي أهداف لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثنائية دون رد.