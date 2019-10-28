جوارديولا يكشف تفاصيل تجربته مع برشلونة

المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب برشلونة السابق ومانشستر سيتي الحالي، الإسباني بيب جوارديولا، عن بعض تفاصيل تجربته مع الفريق الكتالوني، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان جوارديولا قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة من 2008 وحتى عام 2012، وتوج بجميع الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلًا ذهبيًّا للفريق الكتالوني.

وتحدث عن النجم الأرجنتيني قائلًا: “ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلًا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرًا وخجولًا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه”.

وأضاف جوارديولا خلال تصريحاته لإذاعة “راديو كتالونيا”: “اعتقدت أننا سنربح كل شيء معه، وظهرت تلك الحقائق بسرعة”.

وعن وقته في برشلونة، قال: “بين المباريات لم يكن هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالوقت، ولكن المتعة كانت في عملية بناء الفريق، والتي أدت إلى ظهور واحد من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة؛ نظرًا لأن التغييرات التي قمنا بها سارت بشكل جيد، والأمور تحسنت”.

وتابع: “كنا نخرج لتناول العشاء معًا، وكانت مجموعة تعرف كيف تلتزم مع بعضها البعض في لحظات صعبة، لكن بالنسبة لي مسؤولية قيادة فريق مثل برشلونة، لا يسمح لك بالاستمتاع ولو بلحظة”.

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: “لماذا غادرت؟ لقد كانت عملية طبيعية، وفي الحياة هناك لحظات تنتهي فيها الأمور، وتعلمنا جميعًا من بعضنا البعض، ولم يكن هناك شعور سيئ، بل كان أمرًا طبيعيًّا”.