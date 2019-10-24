جوانكا.. أكثر من نصف قوة #الشباب الهجومية

المواطن - مروة نبيل

تألق الأرجنتيني كريستيان جوانكا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وحصد جوانكا 6 نقاط لفريق الشباب بالأهداف الأربعة التي ساهم في إحرازها خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفًا، ليكون مساهمًا في 57% من أهداف الليوث.

وأشادت حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء الأرجنتيني جوانكا مع الليوث، مؤكدة أنه لم ينجح أي لاعب في حصد نقاط لفريقه أكثر من نجم الشباب.

الشباب ضد الوحدة

ويلعب الشباب ضد الوحدة اليوم على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الوحدة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الخامس بـ12 نقطة.