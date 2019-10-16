جوجل تكشف عن هاتفين برادار وحاسوب بسعر مفاجأة

المواطن - متابعة

كشفت شركة جوجل الأمريكية، عن هاتفين ذكيين جديدين من نوع “بيكسل”، مزودين بكاميرات أعلى جودة من سابقاتها، ومستشعر راداري، ومساعد افتراضي أسرع، إلا أن خبراء في مجال الهواتف الذكية يرون أنها لم تقدم ما يكفي لتمييز الجهازين عن منافسيها.

وفي مناسبة إعلامية في مدينة نيويورك الأمريكية، أعلنت جوجل عن الهاتف “بيكسل 4″، الذي يأتي بحجمين، وأول حاسوب محمول لها بسعر متوسط، وأول سماعات أذن لاسلكية، بالإضافة إلى تحديثات لجهازها لتوجيه الشبكة اللاسلكية، ومكبر صوت ذكي بحجم شطيرة برغر.

وكانت جوجل قد اقتحمت مجال الأجهزة قبل حوالي 4 سنوات، مراهنة على تزويد منتجاتها بقدرات الذكاء الاصطناعي على نحو أسرع وأفضل من المنافسين، وعلى أن المستهلكين سيرغبون في مثل تلك المزايا، لكن تلك الإستراتيجية أفرزت نتائج متباينة حتى الآن.

فأجهزتها مخفضة السعر تتصدر المبيعات، لكنها أبعد ما تكون عن توجيه دفة الأرباح. أما الأجهزة الأعلى سعرًا، مثل هاتف “بيكسل”، فقد اكتسبت قوة دفع محدودة قياسًا إلى منتجات رواد الصناعة مثل سامسونج وأبل؛ وذلك بسبب تسويقها المحدود.

وعلاوة على ذلك، فإن المستهلكين أصبحوا يحتفظون بأجهزتهم لفترات أطول الآن، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال محلل الأجهزة في “كاونتربوينت” لأبحاث سوق التكنولوجيا، موريس كلاين: إن الناس “بدؤوا يبحثون عن خيارات أرخص للهواتف الذكية بدلًا من شراء هاتف متميز في الفئة الفائقة، سعره يزيد على 800 دولار”، مضيفًا أن هذا صب في صالح الهاتف “بيكسل 3 إيه” الذي طُرح في مايو، بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

ورفع الهاتف “بيكسل 3 إيه” مبيعات جوجل من الهواتف الذكية إلى 4.1 مليون جهاز في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 4.7 مليون للعام 2018 بأكمله، حسبما ذكرته “آي دي إس” لأبحاث سوق التكنولوجيا.

لكن حصة جوجل من شحنات الهواتف الذكية للربع الثاني من العام تظل دون الواحد بالمائة، وفقًا لشركة الأبحاث ذاتها.

ويتسم طرح جوجل للأجهزة الجديدة بالتأني، لكن الشركة تقول: إن مجرد وجود الأجهزة في السوق كان مفيدًا لعلامتها التجارية.

يبدأ الجيل الرابع من “بيكسل” بسعر 799 دولارًا للشاشة حجم 5.7 بوصة، و899 دولارًا للشاشة حجم 6.3 بوصة، وللمرة الأولى تبيع المنتج جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول الأربع الرئيسية العاملة في الولايات المتحدة.

وتمكن ميزة جديدة، تقوم على تكنولوجيا الرادار، المستخدمين من تصفح الأغاني أو إصدار أوامر أخرى عن طريق التلويح باليد فوق الشاشة.

والهواتف مزودة أيضًا بعدسات مقربة للتصوير من مسافات بعيدة، وبرمجيات محسنة لالتقاط الصور الليلية. وجرى تعميق دمج مساعد جوجل الرقمي في الجهاز لتسريع زمن الاستجابة.

وقالت مديرة الإنتاج في مشروع “بيكسل”، شيري لين: إن جوجل اختبرت إضافة تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، لكن خلصت إلى أنها “لا تعمل على نحو جيد للغاية عندما تكون هناك أشجار وأبنية في الطريق”.

وأضافت: “نعمل مع شركات الاتصالات، ونحتاج منهم أن ينتهوا من تشييد البنية التحتية قبل أن نبدأ في تمرير تكلفة (التكنولوجيا الجديدة) للآخرين”.