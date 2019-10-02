جوزيه مورينيو مرشحًا لتدريب Tottenham بعد السباعية

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة المرشحين لتدريب نادي Tottenham الإنجليزي في حال رحل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويبدو أن أيام ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب نادي Tottenham أصبحت معدودة للغاية مع النادي اللندني بعد الخسارة القاسية بالأمس من نادي بايرن ميونيخ الألماني بسبعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس جوزيه مورينيو مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي على تدريب نادي Tottenham خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن توتنهام الذي حل وصيفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، تلقى أكبر خسارة في تاريخ مشاركاته في البطولة الأوروبية.

وتحقق أمر غريب بعد إسقاط Tottenham بسباعية، حيث أعادت نتيجة المباراة إلى الأذهان ما حدث في مباراة منتخبي ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي كأس العالم 2014، حيث فاز الألمان على راقصي السامبا بسباعية مقابل هدف، حيث دائمًا ما ينجح الألمان في الفوز بنتيجة عريضة خارج الديار.

وسيلعب نادي Tottenham، الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام نادي النجم الأحمر الصربي في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وكان نادي Tottenham خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أمام نادي ليفربول الإنجليزي بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

ويحتل نادي Tottenham حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ورفض نادي Tottenham التفريط في مهاجمه الإنجليزي هاري كين لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسيحاول نادي ريال مدريد التحرك في يناير 2020 للتعاقد مع هاري كين من صفوف Tottenham من أجل تدعيم الخط الأمامي للنادي الملكي.