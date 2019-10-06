جوليانو: الموسم الماضي مع النصر كان رائعًا لي لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

أوضح البرازيلي جوليانو، لاعب نادي النصر، أن الموسم الماضي له مع أصفر العاصمة كان الأفضل على الإطلاق؛ حيث نجح العالمي في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفارق نقطة عن نادي الهلال.

وتحدث جوليانو قائلًا: الموسم الماضي كان رائعًا بالنسبة لي، سجلت وصنعت العديد من الأهداف، هذا هو الأمر الهام بالنسبة لي.

من ناحية أخرى، لا يزال الجهاز الفني لنادي النصر ينتظر معرفة مصير عودة المهاجم النيجيري أحمد موسى، الذي غاب عن مباريات العالمي منذ مواجهة الفتح يوم 30 أغسطس الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحمد موسى قد عانى من إصابة تجددت معه، حيث من الممكن أن يغيب عن مواجهة نادي الهلال في الدوري يوم 27 أكتوبر الجاري.

ويُعد غياب أحمد موسى، ليس المشكلة الوحيدة التي يُعاني منها النصر، حيث فكر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النصر مسبقًا، في خوض معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي التي تستمر لمدة 14 يومًا؛ وذلك من أجل تصحيح الأخطاء وإعداد الفريق للمباريات المقبلة.

وكان فيتوريا فكر في إقامة معسكر النصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن التوقف الدولي بات يُربك حسابات أصفر العاصمة خلال الفترة الحالية.

وأصبح فيتوريا يُفكر جديًّا في إلغاء المعسكر الخارجي؛ بسبب وجود 10 لاعبين من قائمة النصر مع المنتخب السعودي؛ مما يؤثر على خطته من أجل علاج الأخطاء قبل العودة لمباريات دوري المحترفين بعد 14 يومًا من الآن.