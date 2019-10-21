جوميز: آسيا حلمنا
قبل مباراة السد

جوميز: آسيا حلمنا

2019/10/21
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحلم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز بالتتويج مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر الفرنسي جوميز صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “آسيا حلمنا.. الأسد قادم”.

ودائمًا ما يتفاعل جوميز مع الجماهير عبر “تويتر”، ويرفع شعار “آسيا حلمنا” قبل المواجهات الإقصائية، ويؤكد أنه يحلم بحصد اللقب القاري هذا الموسم، خاصة أن الهلال يسير بشكل مميز في البطولة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، يوم غد الثلاثاء، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وكان جوميز قد قاد الزعيم لتحقيق فوز عريض خارج أرضه على السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث أحرز هدفين في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4/1.


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