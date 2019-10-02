جوميز لـ آل الشيخ: سأغني في موسم الرياض
حال تتويج الهلال بالآسيوية

جوميز لـ آل الشيخ: سأغني في موسم الرياض

2019/10/02
الساعة 6:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

وعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بالغناء في موسم الرياض حال تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لشاب يعزف يشبه نجم نادي الهلال وآخر يُغني، وعلق قائلًا: “أحسب الذي يعزف جوميز”.

وتفاعل جوميز مع تغريدة تركي آل الشيخ، وقال: “موافق وحين نحقق كأس آسيا سوف أغني لموسم الرياض وأيضًا أغنية خاصة لنادي الهلال”، ليرد عليه رئيس هيئة الترفيه قائلًا: “كفو”.

وكان الهلال قد نجح في الفوز على مضيفه السد القطري برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليضع قدم في النهائي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.


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