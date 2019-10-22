جوميز والدوسري يقودان #الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عن تشكيل الزعيم الأساسي لمباراة الهلال ضد السد القطري التي ستنطلق، بعد قليل.

ويلعب الهلال ضد السد القطري اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال ضد السد القطري

وجاء تشكيل الزعيم لمباراة الهلال ضد السد القطري، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، أندريه كاريلو، سالم الدوسري وجوميز.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزعيم في مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم، كل من؛ محمد الواكد، عبدالله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري وصالح الشهري.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.