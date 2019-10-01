جوميز يتعادل.. والسد يكمل المباراة بـ10 لاعبين

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الهلال والسد المقامة الآن على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة بضغط من الفريقين، وتمكن الفريق القطري من التقدم سريعًا بالنيران الصديقة.

وسجل نجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من أحداث مباراة الهلال والسد القطري، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 33.

وقام حكم مباراة الهلال والسد بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

ويحتضن ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مباراة الهلال والسد القطري اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويطمح الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والسد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى الفريق القطري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.