جوميز يخطف جائزة أفضل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

تُوج نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز بجائزة أفضل هدف في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لهدف جوميز في شباك السد القطري، وعلق قائلًا: هدف وضع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.. بافيتمبي جوميز يفوز بجائزة هدف الأسبوع”.

وحصد جوميز غالبية الأصوات المشاركة في الاستفتاء، حيث صوت له أكثر من 25 ألفًا بنسبة وصلت إلى 96%، مقابل 2% للاعب السد نام تاي هي، و1% لزميله خوخي بوعلام، و1% للاعب أوراوا الياباني شينزو كوروكي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب السد القطري بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ويستعد لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة النهائية.