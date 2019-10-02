جوميز يسخر من هدفه في شباك المعيوف

المواطن - مروة نبيل

سخر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل هدف بالخطأ في شباك فريقه بالأمس خلال مباراة السد القطري.

وكان جوميز قد أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 من أحداث مباراة الهلال والسد القطري، قبل أن يقود الزعيم لتحقيق فوز برباعية، حيث سجل هدفين، فيما أحرز الهدفين الآخرين علي آل بليهي والنجم محمد الشلهوب.

ونشر جوميز صورة لاحتفاله بعد فوز الهلال، وأخرى لمدرب السد القطري، الإسباني تشافي هيرنانديز تحمل نتيجة المباراة، وتسجيله لـ3 أهداف، وعلق ساخرًا: “آسف عبدالله المعيوف .. هاتريك”.

وهنأ الجماهير على الفوز، وقال في تغريدة أخرى: “انتصار جميل لكن صعب على فريق السد الجيد. فزنا بالمباراة الأولى والآن علينا إنهاء المهمة. شكرًا لكم جمهورنا الوفي الذي رافقنا في تلك الرحلة. الآن نحو مباراة الإياب. يحيا الأزرق”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.