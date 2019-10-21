جوميز يسعى لمعادلة رقم القحطاني في مباراة السد

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفرنسي بافيتيمبي جوميز لمواصلة تألقه مع الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وهز شباك السد القطري، لمعادلة رقم قائد الزعيم السابق، ياسر القحطاني.

وسبق أن سجل 4 لاعبين من صفوف الهلال 3 أهداف في شباك السد خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، حيث أحرز الكويتي جاسم الهويدي هدفًا في لقاء الذهاب بقطر، وهدفين في الرياض خلال نسخة عام 2000.

وأحرز النجم ياسر القحطاني هدفين في شباك السد خلال دوري أبطال آسيا 2010، قبل أن يُسجل هدفه الثالث خلال مباراة الفريقين في إياب دور المجموعات خلال نسخة عام 2014.

وسجل البرازيلي تياغو نيفيز هدفًا في مباراة الهلال والسد عام 2010، قبل أن يحرز ثنائية في شباك الفريق القطري نسخة 2014، وتمكن ناصر الشمراني من تسجيل هاتريك، ليكون النجم الهلالي الوحيد الذي سجل ثلاثية في لقاء واحد.

وكان جوميز قد سجل هدفين في مباراة الهلال ضد السد القطري التي أُقيمت في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة 4/1.