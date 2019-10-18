جوميز يكشف سر نجاح البرتغاليين في الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير الفني السابق لفريقي التعاون والأهلي، جوزيه جوميز بإمكانيات المدربين البرتغاليين، والتي ساهمت في تفوقهم مع الأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

وأكد جوميز خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، أن المدربين البرتغاليين يتفوقون على الهولنديين والألمان والإيطاليين، وذلك لأنهم يمتازون بالمزج بين الدفاع والهجوم.

وتابع المدرب البرتغالي: “نحن أفضل لأننا نهتم بالدفاع والهجوم، ولدينا أفضل الصفات، كما نمتلك قدرات خاصة للتعامل مع التحديات والثقافات الجديدة”.

وعن إمكانية فوز المدربين البرتغاليين لبطولة الدوري السعودي مرة أخرى، بعد إنجاز روي فيتوريا مع النصر الموسم الماضي، قال: “من الصعب توقع ذلك لأن الموسم قوي جدًا، ولا أحد يعرف النتيجة النهائية”.

وأضاف: “رغم مغادرتي السعودية إلا أنني أفتقد لأصدقائي هناك وطريقة العيش الجميلة، الشعب السعودي يحب كرة القدم الجميلة، ويحب رؤية المهارات الفنية للاعبين، ونحن نمنح الحرية للاعبين في تحقيق ذلك”.

وحول تجربته مع سكري القصيم، قال جوميز: “عندما وصلت إلى التعاون لم يكن فريقًا يحقق إنجازات.. اتحدنا كمجموعة عمل لإحداث تغيير كبير داخل الفريق، وما حققه التعاون الموسم الماضي هو مكاسب عمل امتد لسنوات”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لاعبو الأندية السعودية يتمتعون بمواهب ومهارات عالية والمدربون البرتغاليون يمنحون اللاعبين فرصة لتقديمها.. ووجود عدد كبير من الأجانب ساهم في تطوير اللاعبين السعوديين”.

ولفت جوميز في ختام تصريحاته إلى أنه يمتلك العديد من العروض خلال الفترة الحالية، خاصة من منطقة الشرق الأوسط.