جوميز ينعش تدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي المعد له.

وكان جوميز قد شعر بآلام في الركبة خلال مباراة الهلال ضد النصر في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ما دفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاستبداله بين الشوطين خوفًا من تفاقم إصابته.

وأجرى الفرنسي جوميز فحوصات طبية أثبتت حاجته إلى راحة لمدة يومين فقط، وخضع لجلسات علاجية وتأهيلية قبل أن يتعافى تمامًا، ويشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.