جوميز ينفرد بصدارة هدافي دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

انفرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، بصدارة ترتيب هدافي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ورفع جوميز رصيده إلى 10 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعدما أحرز هدفًا خلال مباراة الهلال ضد السد القطري المقامة الآن، لينفرد بصدارة الهدافين.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاحتفال جوميز بعد هدفه اليوم، وعلق قائلًا: “إليكم هذا النبأ الهام لقد أصبح هذا الفرنسي هو هداف البطولة حتى الآن بعد وصوله إلى الهدف رقم 10”.

وكان جوميز يحتل صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019 بالتساوي مع لاعب الوحدة الإماراتي، البرازيلي ليوناردو دي سوزا برصيد 9 أهداف لكل منهما، قبل أن ينفرد بالقمة بعد هدفه اليوم.

يُذكر أن رصيد ليوناردو دي سوزا تجمد عند 9 أهداف فقط، بعدما ودع الوحدة الإماراتي منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 من الدور ثمن النهائي.