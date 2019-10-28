جوميز يُشارك في تدريبات #الهلال الجماعية بعد 3 أيام

المواطن - مروة نبيل

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، حاجته إلى راحة قصيرة لمدة 3 أيام فقط.

وأجرى جوميز جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر نادي الهلال اليوم، وذلك بعد شعوره بآلام في الركبة خلال ديربي الرياض بالأمس؛ ما دفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاستبداله بين الشوطين خوفًا من تفاقم إصابته.

ومن المتوقع أن يُشارك جوميز في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية بعد 3 أيام، ليصبح جاهزًا لنهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام أوراوا الياباني، يوم 9 من شهر نوفمبر المقبل.

ويأمل رازفان في تجهيز كافة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بدنيًّا وفنيًّا بأفضل شكل ممكن قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، أملًا في تحقيق الفوز وتسهيل مهمة الزعيم في لقاء الإياب.