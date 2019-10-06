جوندوجان: خسارة وولفرهامبتون درس مفيد لـ مان سيتي

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الخسارة اليوم من نادي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي مفيدة للسيتي.

ونقلت صحيفة الميرور البريطانية تصريحات جوندوجان الذي قال: وجدنا صعوبة في التعامل مع فريق وولفرهامبتون بفضل خطتهم في اللعب، وربما بسبب أننا لم نسجل الهدف الأول لم نشعر بالثقة الكافية ولم نكن صبورين.

وتابع جوندوجان: التحدي الكبير لنجوم مانشستر سيتي هو الاستفادة من هذه الخسارة.

وانتهت مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون الأحد في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز وولفرهامبتون بثنائية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي مان سيتي، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وعلى فترات، حاول فريق وولفرهامبتون مباغتة مانشستر سيتي وإحراز الهدف الأول في لقاء مان سيتي ضد وولفرهامبتون، ولكن دفاع مانشستر سيتي تعامل مع كل محاولات وولفرهامبتون بنجاح.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون، تغير الحال تمامًا حيث ضغط فريق وولفرهامبتون بقوة من أجل إحراز الهدف الأول، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي مانشستر سيتي.

ونجح اللاعب الإسباني أداما تراوري في إحراز الهدف الأول في مباراة مان سيتي ضد وولفرهامبتون عند حلول الدقيقة الثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب المكسيكي راؤل خيمينيز.

ووسط محاولات من نادي مانشستر سيتي من أجل إحراز هدف التعادل، عاد اللاعب أداما تراوري ونجح في إضافة الهدف الثاني في لقاء مان سيتي ضد وولفرهامبتون للأخير بحلول الدقيقة الرابعة والتسعين.

وأصبح رصيد وولفرهامبتون بعد الفوز في لقاء مان سيتي ضد وولفرهامبتون 10 نقاط في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني.

يذكر أن الفارق بين مانشستر سيتي والمتصدر ليفربول أصبح ثماني نقاط لصالح الريدز، بعد خسارة السيتي في لقاء مان سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم.