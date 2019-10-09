جونسون يعتزم إبلاغ ملكة بريطانيا أنها لا تستطيع إقالته
بسبب الإخفاق في الوصول إلى تسوية للخروج من الاتحاد الأوروبي

جونسون يعتزم إبلاغ ملكة بريطانيا أنها لا تستطيع إقالته

2019/10/09
الساعة 4:25 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ذكرت صحيفة التايمز يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه تمردًا جديدًا في حكومته مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأفاد تقرير التايمز أن وزيرة الثقافة نيكي مورجان ووزير شؤون إيرلندا الشمالية جوليان سميث ووزير العدل روبرت بوكلاند ووزير الصحة مات هانكوك والمدعي العام جيفري كوكس يدرسون الاستقالة.

وفقًا لصحيفة ذا صن فإن رئيس الوزراء يعتزم التمسك بمنصبه حتى لو فشل في الحصول على تفويض برلماني للخروج في الموعد الذي حدده نهاية الشهر الجاري.

ويعكف فريق جونسون حاليًا للبحث عن صيغة ترضي الملكة إليزابيث من خلال الإيحاء لها بأن رحيله قد يسبب الفوضى.


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