جونيور فيربو يغيب عن مباراة برشلونة ضد الإنتر

المواطن - مروة نبيل

أعلن البارشا عن غياب نجم الفريق الكتالوني جونيور فيربو عن مباراة برشلونة ضد الإنتر التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو”.

برشلونة ضد الإنتر

ويحتضن معقل الفريق الكتالوني ملعب “كامب نو”، مباراة برشلونة ضد الإنتر ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وأكد موقع البارشا الإلكتروني الرسمي، أنه تم استبعاد جونيور فيربو من قائمة مباراة برشلونة ضد الإنتر بسبب الإصابة، مؤكدًا أنه عانى من آلام في الفخذ الأيمن، بعد خوضه مران الأمس مع الفريق الكتالوني.

وخضع جونيور فيربو لاختبارات جديدة، صباح اليوم الأربعاء، أملًا في لحاقه بمباراة برشلونة ضد الإنتر في دوري الأبطال، ولكنها أثبتت معاناته من إصابة عضلية، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد فترة غيابه.

ويفقد الفريق الكتالوني في مباراة برشلونة ضد الإنتر اليوم أيضًا نجمه الشاب أنسو فاتي للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة ليونيل ميسي في المباريات حتى الآن.