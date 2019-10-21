جيش لبنان يمنع أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين 

المواطن - متابعة

منع الجيش اللبناني أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين، فيما نفى حزب الله أي علاقة له بالدراجات النارية التي تحاول اختراق المتظاهرين في وسط بيروت.

وأكد مصدر وزاري، بحسب “العربية”، أن بعض القوى السياسية تضغط على الجيش اللبناني لفض الاعتصامات.

وقال المصدر: إن القرار اتخذ بفتح الطرقات العامة وعدم السماح بقطعها، مضيفًا أنه بإمكان المتظاهرين استخدام الساحات، لكن الحكومة لا تقبل بقطع الطرقات العامة، كما أشار المصدر الوزاري إلى أنها مسألة وقت قبل أن يفتح الجيش الطرقات الأساسية.

وطالب بيان للمتظاهرين اللبنانيين، مساء الاثنين، بالحماية بعد نزول أنصار حزب الله وحركة أمل إلى ساحات التظاهر.

وفي وقت سابق، أكد المتظاهرون في لبنان عبر بيان، الاثنين، رفضهم للإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية واستقالة الحكومة.

وجاء في بيان المتظاهرين، الاثنين: “لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة”.

وواصل البيان: “لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم منذ سنوات؟!”.