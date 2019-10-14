جيوفنكو يختار 6 لاعبين من الهلال للاحتراف الأوروبي

المواطن - محمد سمعه

اختار اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، ستة لاعبين من أزرق العاصمة من أجل الاحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وصرح جيوفنكو قائلًا: هناك ستة لاعبين في الهلال يُمكنهم الاحتراف في أوروبا، وهم: محمد كنو، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد البريك، ياسر الشهراني، سالم الدوسري.

من ناحية أخرى، سيغيب عمر خربين عن مباريات الهلال أمام كل من “ضمك في الدوري، النصر في الدوري، الفتح في الدوري، مباراة عرعر في كأس الملك”.

وكان عمر خربين أُصيب خلال مباراة سوريا وجزر المالديف بالتواء في مفصل القدم، ولم يتم بعد تحديد المدة التي سيغيبها عن الملاعب.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، بعد الفوز على الاتفاق في الجولة السادسة.

يذكر أن الهلال، سيواجه فريق السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا يوم 22 أكتوبر الجاري.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في قطر بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.