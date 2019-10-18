جيوفنكو يكشف السر وراء هدف الهلال الأول

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم نادي الهلال، السر وراء إحرازه الهدف الأول لفريق أزرق العاصمة من ركلة حرة مباشرة، في مباراة ضمك التي أُقيمت اليوم الجمعة في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث جيوفنكو قائلًا بعد مباراة ضمك: تدربت بشكل مكثف على هدفي في ضمك ولم أستمع إلى صافرة الحكم التي تسببت في إلغاء هدفي الأول، ومن الجيد تحقيق الفوز والبقاء في الصدارة.

وأضاف جيوفنكو: نحن دائمًا نسعى لتقديم أفضل النتائج من أجل إرضاء الجماهير الهلالية.

وأصبح رصيد الهلال بعد الفوز 19 نقطة في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما رصيد ضمك فتجمد عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير في ترتيب أندية الدوري.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه السد القطري آسيويًّا يوم الثلاثاء المقبل.