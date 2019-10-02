جيوفينكو يخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا 2019

المواطن - مروة نبيل

ظهر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ليكون واحدًا من أبرز لاعبيه.

وأشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى جيوفينكو في مباريات الهلال الأخيرة، مؤكدًا أنه عامل أساسي في انتصارات الزعيم.

وأضاف حساب البطولة الرسمي، أن جيوفينكو ساهم في تسجيل 3 من أهداف الهلال الخمس الأخيرة في دوري أبطال آسيا 2019 حيث نجح في تسجيل هدف، وقام بصناعة هدفين آخرين.

دوري أبطال آسيا 2019

وتألق جيوفينكو وصنع الهدف الثاني الذي سجله علي آل بليهي خلال مباراة الهلال ضد السد القطري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 4/1.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.