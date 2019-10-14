حاتم خيمي: الوحدة فاوض روي فيتوريا قبل النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السابق، أن النادي تفاوض في عام 2018 مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الوحدة قبل انتقاله إلى النصر.

وتحدث خيمي قائلًا: الوحدة فاوض المدرب روي فيتوريا للتعاقد معه في 2018 قبل قدومه إلى النصر.

وأضاف خيمي: المدرب البرتغالي وافق ثم اعتذر عن القدوم، وكنا قد وضعنا البرازيلي كاريلي كخيار ثاني، لذلك تعاقدنا معه بعد رفض فيتوريا.

من ناحية أخرى، حقق المدرب روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنصر، مركزًا جيدًا في تصنيف المدربين العالميين طبقًا لما ذكره موقع Club World Ranking.

وذكر الموقع أن روي فيتوريا تفوق على الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال؛ حيث احتل مدرب النصر المركز الـ29، بينما جاء مدرب الهلال في المركز الـ75.

ويُعد فيتوريا صاحب المركز الأفضل بين مدربي الدوري السعودي عالميًّا.

وكان فيتوريا قاد النصر للفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019 بفارق نقطة عن نادي الهلال.