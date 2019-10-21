حالة الدفعة مدفوعة ولم يحصل على الدعم.. حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع حال كانت حالة الدفعة مدفوعة ولم ينزل الدعم، وذلك من خلال مراجعة البنك، والتأكد انه لم يتم الإيداع، وتقديم كشف حساب يثبت ذلك.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “أعترض لأنه نزل في حساب المواطن مبلغ وقدره 503 ولم ينزل في حسابي أخاف سقط سهواً”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “في حال كانت الدفعة “مدفوعة” الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب ، نسعد بخدمتك”.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.