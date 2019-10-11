حالة الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وستكون حركة الرياح على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الخليج العربي.