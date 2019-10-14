حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق

2019/10/14
الساعة 2:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، غدًا، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


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