حالة الطقس غدًا: تقلبات جوية على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن الفرصة لا تزال مستمرةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل ،القصيم ، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وكذلك على منطقة مكة تشمل الأجزاء الجنوبية الساحلية منها.

كما توقعت أن يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك لم تستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وقالت الأرصاد إن حركة الرياح على البحر الأحمر من المتوقع أن تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة في حين ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الخليج العربي.