حالة الطقس غدًا.. 9 مناطق على موعد مع الأمطار ورياح تحد الرؤية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت أن تمتد هذه الحالة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.