حالة الطقس غدًا.. 9 مناطق على موعد مع الأمطار ورياح تحد الرؤية

حالة الطقس غدًا.. 9 مناطق على موعد مع الأمطار ورياح تحد الرؤية

2019/10/15
الساعة 2:36 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت أن تمتد هذه الحالة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول الرياح السطحية على البحر الأحمر فسوف تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة في حين ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.


هل قرأت هذا ؟
  • حالة الطقس غدًا .. أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق
    •
  • سحب رعدية ورياح على مكة حتى الثالثة صباحًا
    •
  • فيديو.. أمطار البرك تحتجز مركبات في الأودية والشعاب
    •
  • الأرصاد : 6 مناطق على موعد غدًا مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم